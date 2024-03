LPI-SHL: Vorfahrt nicht beachtet

Bad Salzungen (ots) - Am Abend von Samstag auf Sonntag kam es kurz nach Mitternacht in Bad Salzungen zu einem Verkehrsunfall. Der 32 Jahre alte Fahrer eines Pkw befuhr den Zubringer zur B 62 vom Herkules kommend. Der Abbiegevorgang in die Bundesstraße gelang nicht. Stattdessen fuhr der Fahrer geradeaus in den Straßengraben. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der Fahrer war nicht mehr da, wurde ...

