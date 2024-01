POL-PPRP: Tasche aus Transporter gestohlen - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots) - Zwei bislang Unbekannte drangen am 11.01.2024, gegen 1:20 Uhr, in ein Hotel in der Rheinstraße in Frankenthal ein. Sie begaben sich in eines der oberen Stockwerke, traten eine Zimmertür ein und bedrohten den darin schlafenden 27-jährigen Gast mit einem Messer. Zudem schlugen sie mehrfach auf ihn ein. Sie durchsuchten das Zimmer und flüchteten schließlich mit einer Playstation des 27-Jährigen und einem Fernseher des Hotels. Der Gast wurde leicht ...

