Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nach Parkplatz-Rempler weggefahren

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Ramsdorfer Postweg;

Unfallzeit: 22.11.2023, zwischen 09.00 Uhr und 11.40 Uhr;

Geflüchtet ist ein Unbekannter am Mittwoch in Borken nach einem Unfall. Der dabei beschädigte weiße Hyundai hatte zwischen 09.00 Uhr und 11.40 Uhr auf einem Parkplatz am Ramsdorfer Postweg gestanden. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter Tel. (02861) 9000 mit dem zuständigen Verkehrskommissariat in Borken in Verbindung setzen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell