Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Marbeck - Einbruch in Geschäft und in Wohnhaus

Borken (ots)

Tatort: Borken-Marbeck, Engelradingstraße und Mühlengrund;

Tatzeit: zwischen 22.11.2023, 17.00 Uhr, und 23.11.2023, 04.05 Uhr;

Im Borkener Ortsteil Marbeck ist es zu zwei Einbrüchen gekommen:

Einen Tresor aufgehebelt haben Unbekannte in den Räumen eines Geschäftsbetriebs in der Nacht zum Donnerstag. Die Täter waren zuvor gewaltsam in das Gebäude an der Engelradingstraße eingedrungen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Bargeld.

Am frühen Mittwochabend haben sich Einbrecher mit Gewalt Zugang verschafft in ein Wohnhaus an der Straße Mühlengrund. Um hineinzukommen, hatten sich die Täter an einem Kellerfenster zu schaffen gemacht. Im Inneren durchsuchten sie die Räume und entwendeten nach ersten Erkenntnissen eine Armbanduhr und Schmuck.

Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell