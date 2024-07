Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 39-Jährige ohne Ticket aber mit fremden Dokumenten unterwegs

Stuttgart (ots)

Nachdem sie zunächst ohne Ticket mit einem Fernzug in Richtung Stuttgart gefahren war, wurden am vergangenen Freitag (26.07.2024) mehrere fremde Dokumente bei einer 39 Jahre alten Frau in Stuttgart aufgefunden. Die rumänische Staatsangehörige soll am Freitagnachmittag gegen 17:00 Uhr zunächst mit einem TGV von Kehl in Richtung Stuttgart gefahren sein, ohne über ein entsprechendes Ticket für die Fahrt zu verfügen. Nachdem die bereits polizeibekannte Frau gegenüber dem Zugpersonal angegeben haben soll, kein Ticket zu besitzen, wurde die Bundespolizei über den Vorfall informiert, welche die 39-Jährige beim Halt des Zuges in Stuttgart aus dem TGV verbrachte. Auf der Dienststelle konnten in der Kleidung und den Taschen der Frau mehrere Dokumente festgestellt werden, welche offensichtlich nicht ihr gehörten. Die Dokumente wurden sichergestellt und gegen die Beschuldigte wird nun wegen des Verdachts der Unterschlagung und des Erschleichens von Leistungen ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell