Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser

Emsdetten (ots)

Zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser ist es an der Edith-Stein-Straße gekommen. Unbekannte Täter schlugen am Donnerstag (04.01.24) zwischen 17.00 und 18.40 Uhr das Fenster eines Einfamilienhauses am Ende der Edith-Stein-Straße ein. Sie durchwühlten das komplette Haus und entwendeten Bargeld und Schmuck in Höhe eines mittleren dreistelligen Euro-Betrags. In der Nähe der Elsa-Brandström-Straße hebelten Unbekannte die Terassentür eines Einfamilienhauses an der Edith-Stein-Straße auf. Hier liegt der Tatzeitraum zwischen Mittwoch (03.01.24), 12.00 Uhr und Donnerstag (04.01.24), 19.00 Uhr. Ob die Täter aus dem Haus etwas entwendet haben, ist noch unklar. In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell