Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sexuelle Belästigung im Zug

Ulm (ots)

Weil er eine 22-jährige Reisende am Sonntag (28.07.2024) in einem Zug am Oberschenkel streichelte, muss ein 18-Jähriger mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung rechnen. Die junge Reisende befand sich ersten Erkenntnissen zufolge in dem Zug in Richtung Ulm, als sie gegen 08:30 Uhr von dem 18-jährigen mutmaßlichen Täter zunächst in ein Gespräch verwickelt wurde. Im weiteren Verlauf soll er der 22-Jährigen über den Oberschenkel gestreichelt haben woraufhin die Geschädigte nach derzeitigem Kenntnisstand die Hand des Mannes wegschlug und sich entfernte. Bei der Ankunft im Hauptbahnhof Ulm flüchtete der 18-jährige afghanische Staatsangehörige aus dem Zug, konnte jedoch von alarmierten Einsatzkräften der Bundespolizei kurze Zeit später angetroffen und kontrolliert werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzte er seinen Reiseweg fort.

