Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung im Zug

Esslingen (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Security Mitarbeitern im Alter von 22 und 30 Jahren und einem 22-Jährigen ist es am frühen Sonntagmorgen (28.07.2024) in einem Zug gekommen. Der 22-Jährige fuhr gegen 04:30 Uhr mit dem Zug von Stuttgart nach Esslingen, als er nach derzeitigem Kenntnisstand von den beiden Mitarbeitern aus noch ungeklärten Gründen aufgefordert wurde, den Zug in Esslingen zu verlassen. Hierbei gerieten die Männer Zeugenaussagen zufolge zunächst in verbale Streitigkeiten. Anschließend soll es zu gegenseiteigen Schlägen gekommen sein, wobei der alkoholisierte 22-jährige deutsche Staatsangehörige offenbar leicht an der Lippe verletzt wurde. Die beiden Kontrahenten mit syrischer Staatsangehörigkeit blieben augenscheinlich unverletzt. Alarmierte Kräfte der Landes- und Bundespolizei trafen alle Beteiligten noch vor Ort an und unterzogen sie den polizeilichen Maßnahmen. Die genauen Hintergründe zu dem Vorfall sind derzeit Gegenstand der bundespolizeilichen Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer +49 711 87035 0 entgegengenommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell