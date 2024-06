POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Zeugin beobachtet Verkehrsunfall - Unfallfahrer entfernt sich mit Wohnmobil vom Unfallort

Bad Segeberg (ots) - Am Sonntag (09.06.2024) ist es in den Nachtstunden zu einem Raubdelikt durch unbekannte Täter gekommen, bei dem ein 15-jähriger Geschädigter verletzt wurde. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der Schüler gegen 00:30 Uhr auf einem Sandweg der Kastanienallee in der Nähe der Marktstraße von mehreren, unbekannten Männern unvermittelt ...

mehr