Feuerwehr Bochum

FW-BO: Bochum Total 2024 - Tag 1

Bochum (ots)

Das Musikfestival in der Bochumer Innenstadt verspricht wieder ein unvergessliches Erlebnis mit fantastischen Bands und bester Stimmung.

Wir sind bereit, gemeinsam mit unseren Blaulichtpartnern, den Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband Ruhr-Lippe und der Polizei NRW Bochum, für Sicherheit zu sorgen. Egal ob auf den Bühnen oder zwischen den Menschenmengen.

Wie in vergangenen Jahren sind wir mit zahlreichen Kräften von Feuerwehr und Sanitätsdienst vor Ort. Brandsicherheitswachen an den Bühnen, sowie einem Löschfahrzeug am Anneliese Brost Musikforum Ruhr sorgen für den Brandschutz auf dem Festivalgelände. Eine Unfallhilfsstelle im Musikforum sowie Kräfte direkt an den Bühnen werden auch in diesem Jahr durch die Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Ruhr-Lippe gestellt.

Der erste Tag war, bei etwas kühleren Temperaturen als im Vorjahr, aus Sicht der Feuerwehr und des Sanitätsdienstes wieder ein ruhiger und ausgelassener Auftakt. Die Feuerwehr musste zu keiner Zeit Maßnahmen ergreifen. Der Sanitätsdienst verzeichnete am Abend 16 Hilfeleistungen, aus denen sich fünf Transporte mit einem Krankenwagen in nahegelegene Krankenhäuser ergaben. Bei den insgesamt 16 Hilfeleistungen musste lediglich eine Schnittverletzung behandelt werden. Es zeigt sich damit, dass ein generelles Glasverbot wirkt.

Die 16 Hilfeleistungen liegen im Vergleich zum Vorjahr (15 Hilfeleistungen) damit auch im gänzlichen Normalbereich.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell