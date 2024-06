Feuerwehr Bochum

FW-BO: Fünf verletzte Personen und sechs verletzte Einsatzkräfte durch unbekannte Flüssigkeit

Bochum (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr Bochum um kurz vor 15.30 Uhr zu einem Café an der Oskar-Hoffmann-Straße Ecke Jakobstraße alarmiert. Dort sollten mehrere Personen durch eine verspritzte Flüssigkeit verletzt worden sein.

Aufgrund der zunächst unklaren Anzahl an verletzten Personen wurde ein Großaufgebot an Einsatzkräften zum Einsatzort alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass fünf Personen durch Kontakt mit einer säureartigen Flüssigkeit verletzt worden waren, eine davon schwer. Alle wurden durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes erstversorgt und anschließend in Krankenhäuser transportiert.

Im Rahmen des Einsatzes zogen sich auch vier Kräfte der Polizei sowie zwei Kräfte der Feuerwehr, die mit der Flüssigkeit in Berührung gekommen sind, ebenfalls Verletzungen zu.

Eine Spezialeinheit (Analytische Task Force) der Feuerwehr Dortmund wurde zur Analyse der Flüssigkeit hinzugezogen.

Nach Abschluss der Rettungsmaßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben, die die Ermittlungen aufgenommen hat. Die Feuerwehr war zwischenzeitlich mit knapp 40 Einsatzkräften vor Ort, darunter neben dem Löschzug der Innenstadtwache auch drei Notärzte, drei Rettungswagen und drei Krankenwagen.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell