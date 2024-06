Feuerwehr Bochum

FW-BO: Sturz vom Brückenbauwerk Buselohstraße

Bochum (ots)

Am heutigen Sonntag kam es auf der Eisenbahnbrücke Buselohstraße zu einem Absturz einer Person. Gegen 01:39 Uhr gingen mehrere Anrufe bei der Leitstelle der Feuerwehr ein, die den Unfall meldeten. Aus noch unklaren Gründen war eine Person vom Brückenbauwerk gefallen und die Böschung runtergerutscht. Als die Kräfte der Feuerwehr eintrafen, befand sich die Person ca. 5 m tief unter dem Brückengeländer in der unzugänglichen Böschung. Die männliche Person wurde von dem Rettungsdienst vor Ort versorgt. Die Rettung aus der Tiefe erfolgte in sehr guter Zusammenarbeit mit den Höhenrettern der Feuerwehr Dortmund, die von der Bochumer Drehleiter aus gesichert wurden. Zur weiteren Behandlung wurde die Person in ein Krankenhaus transportiert. Um 03:09 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte vor Ort. Im Bereich der Unfallstelle wurde der Bahnverkehr für die Zeit der Rettungsarbeiten gesperrt. Zur Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell