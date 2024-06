FW-BO: Fünf sturmbedingte Einsätze für die Feuerwehr Bochum

Bochum (ots) - Am heutigen Freitag, 31.05.2024, wurde die Feuerwehr Bochum gegen 14 Uhr durch das Auslösen der Brandmeldeanlage in das Alten- und Pflegeheim an der Straße "Am Glockengarten" alarmiert. Bereits auf der Anfahrt stellte sich heraus, dass die Brandmeldeanlage durch einen brennenden Papierkorb in einem Bewohnerzimmer ausgelöst worden war. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte das anwesende Pflegepersonal den ...

mehr