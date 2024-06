Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brand in einem Hotelzimmer, 35 Personen gerettet

Am heutigen Samstag (01.06.2024) kam es in einem Gästezimmer, im zweiten Obergeschoss eines Hotels am Nordring in Bochum Innenstadt zu einem Küchenbrand. Um 14:05 Uhr ging eine automatische Brandmeldung bei der Leitstelle der Feuerwehr ein, die den Brand meldeten. Zusätzlich wurde telefonisch durch das Hotelpersonal der Brand bestätigt. Als der zuständige Löschzug der Innenstadtwache an der Einsatzstelle eintraf war deutlicher Brandgeruch im Treppenraum wahrnehmbar. 35 Gäste befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch in dem Hotel. Sie wurden durch das Hotelpersonal und der Feuerwehr evakuiert und dem Rettungsdienst übergeben. Im Laufe des Einsatzes wurden 35 Personen durch den Rettungsdienst betreut und medizinisch gesichtet, wobei niemand eine Behandlung oder einen Transport in ein Krankenhaus benötigte. Der Brand konnte durch einen Trupp unter Atemschutz schnell mit einem Strahlrohr abgelöscht werden. Eine Ausbreitung konnte verhindert werden. Zum Lokalisieren und Ablöschen der Brandnester setzten die Einsatzkräfte eine Wärmebildkamera ein. Nach dem Ende der Löscharbeiten wurde der Treppenraum und die betroffenen Flure mit einem Hochleistungslüfter belüftet und somit vom giftigen Brandrauch befreit. Um 15:50 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Insgesamt waren 65 Einsatzkräfte vor Ort, wobei die Berufsfeuerwehr durch die Löscheinheiten Mitte der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt wurde. Zur Brandursache und zum entstandenen Brandschaden hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

