POL-PDKO: E-Scooter-Fahrer ohne Versicherungsschutz und unter Drogeneinfluss unterwegs - Bendorf, Koblenz-Olper-Straße

Winningen (ots) - In der Zeit vom So, 07.04. , 16:30 h bis zum Mo, 08.04. , 13 h, beschädigten Unbekannte einen Pkw Porsche Cayenne. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum in der Bachstraße gegenüber der Hausnummer 126 geparkt. Der Dachspoiler am Heck wurde durch Gewalteinwirkung beschädigt. Die Polizeiwache Brodenbach bittet um sachdienliche Hinweise unter 02605 98021510. Rückfragen bitte an: Polizeiwache Brodenbach 02605-98021510 Pressemeldungen der Polizei ...

