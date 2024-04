POL-PDKO: Diebstahl einer Sitzgruppe

Boppard (ots) - Am Donnerstag, den 04.04.2024 wurde der Diebstahl der Ortstafel am Ortsausgang Boppard Mühltal in Richtung Pfaffenheck gemeldet. Der Tatzeitraum ist zurzeit nicht genauer zu benennen. Personen die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der Ortstafel geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Boppard zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Boppard Telefon: 06742 809-0 ...

