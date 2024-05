Feuerwehr Bochum

FW-BO: Papierkorb brannte in einem Bochumer Pflegeheim.

Bochum (ots)

Am heutigen Freitag, 31.05.2024, wurde die Feuerwehr Bochum gegen 14 Uhr durch das Auslösen der Brandmeldeanlage in das Alten- und Pflegeheim an der Straße "Am Glockengarten" alarmiert. Bereits auf der Anfahrt stellte sich heraus, dass die Brandmeldeanlage durch einen brennenden Papierkorb in einem Bewohnerzimmer ausgelöst worden war. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte das anwesende Pflegepersonal den Papierkorb bereits gelöscht und den Bewohner an einen sicheren Ort verbracht. Die Feuerwehr kontrollierte die Brandstelle und brachte den Papierkorb ins Freie. Durch das Brandereignis war das Zimmer leicht verraucht und wurde entsprechend belüftet. Der Bewohner des Zimmers wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in eine Bochumer Krankenhaus transportiert. Gegen 14:41 konnte der Einsatz der Feuerwehr, an dem die Feuer- und Rettungswachen Innenstadt und Werne beteiligt waren, beendet werden.

