Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brand im Müllraum eines Supermarktes in der Innenstadt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bochum (ots)

Am Montagmorgen kam es im Müllraum eines Supermarktes am Konrad-Adenauer-Platz zu einem Schwelbrand. Verletzt wurde niemand.

Um 07.54 Uhr wurde der Leitstelle eine Rauchentwicklung in einem Supermarkt am Bermudadreieck gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der zuständigen Innenstadtwache konnte eine leichte Rauchentwicklung an einem Müllcontainer im Lagerbereich des Supermarktes festgestellt werden. Der Supermarkt selbst war zu diesem Zeitpunkt bereits geräumt. Im Bereich der Förderschnecke des Müllcontainers konnte ein Schwelbrand festgestellt werden, der mit einem Strahlrohr abgelöscht wurde. Anschließend wurde der Großcontainer mit einem Fahrzeug der Feuerwehr aus dem Lagerbereich gezogen und auf dem Parkplatz kontrolliert. Weitere Brandnester wurden nicht gefunden. Der Supermarkt konnte nach kurzer Zeit wieder öffnen, ein Schaden am Gebäude entstand nicht.

Nach knapp 90 Minuten war der Feuerwehreinsatz beendet, ingesamt waren 16 Einsatzkräfte vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell