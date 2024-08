POL-AA: Pressebericht für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 25.08.2024

Aalen (ots) - Aalen: Unfall zwischen Pkw und Fahrradfahrerin Am Samstag gegen 12:33 Uhr kam es in der Daimlerstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Die 36-jährige Pkw-Lenkerin fuhr mit ihrem VW Up rückwärts, um einem Lkw Platz zu machen. Dabei übersah sie die 62-jährige Radfahrerin. Diese wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An dem Pkw entstand ein Schaden von 750 Euro. An dem ...

