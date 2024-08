Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis vom 25.08.2024

Aalen (ots)

Aalen: Unfall zwischen Pkw und Fahrradfahrerin

Am Samstag gegen 12:33 Uhr kam es in der Daimlerstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Die 36-jährige Pkw-Lenkerin fuhr mit ihrem VW Up rückwärts, um einem Lkw Platz zu machen. Dabei übersah sie die 62-jährige Radfahrerin. Diese wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An dem Pkw entstand ein Schaden von 750 Euro. An dem Pedelec entstand ein Schaden von 350 Euro.

Aalen-Wasseralfingen: Brennender Pkw

Am Samstagabend gegen 21:08 Uhr wurde der Polizei ein brennender Pkw, Renault, in der Forststraße gemeldet. Dieser konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Vor Ort konnten Hinweise auf Brandstiftung festgestellt werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Tannhausen: Nachtrag zur Vermisstensuche vom 20.08.2024

Der Vermisste wurde am Samstagabend durch einen Spaziergänger nahe Tannhausen tot aufgefunden. Die Suchmaßnahmen der Polizei wurden beendet. Die ursprüngliche Meldung der Polizei ist unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/5847314 zu finden. Die Medien werden gebeten das Lichtbild des Verstorbenen nicht mehr zu verwenden.

Schwäbisch Gmünd: Fahrradfahrer übersieht Pkw

Am Samstagnachmittag gegen 14:33 Uhr wollte ein 45-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Mercedes in der Hinteren Schmiedgasse einparken. Hierbei übersah ihn der 34-jährige Radfahrer, so dass es zu einer Kollision kam. Der Radfahrer trug keinen Helm und kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell