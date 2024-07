POL-PPRP: Todesfall im Altersheim - 1.Nachtrag

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte versuchten am Montag (08.07.2024) drei Kleinkrafträder zu entwendeten. Das Vorhaben misslang jedoch. Durch die Versuche wurden die Motorroller beschädigt. Die Fahrzeuge standen tagsüber an einem Parkhaus in der Fritz-Trambauer-Straße. Wer hat die Taten beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail ...

