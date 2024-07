Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchte Motorrollerdiebstähle

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte versuchten am Montag (08.07.2024) drei Kleinkrafträder zu entwendeten. Das Vorhaben misslang jedoch. Durch die Versuche wurden die Motorroller beschädigt. Die Fahrzeuge standen tagsüber an einem Parkhaus in der Fritz-Trambauer-Straße. Wer hat die Taten beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

