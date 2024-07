Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrecher flüchtet nach Einbruch in Keller - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend (08.07.2024), zwischen 19:20 und 19:40 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Mann in einen Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Pestalozzistraße einzubrechen. Der Einbrecher wurde von zwei Bewohnerinnen ertappt, wie er versuchte ein Kellerabteil mit einer Brechstrange aufzubrechen. Zunächst gab sich der Täter als Nachbar aus und flüchtete anschließend aus dem Mehrfamilienhaus in Richtung Saarlandstraße. Er wurde noch von einem anderen Bewohner verfolgt. Dieser verlor ihn aber schließlich aus den Augen. Der Mann war circa 25 Jahre alt und circa 1,75m groß. Er trug ein weißes T-Shirt, darüber eine schwarze Jacke, schwarze Shorts und schwarze Schuhe. Aus dem Keller wurde nichts entwendet. Wer kann weitere Hinweise zu dem Geflüchteten geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

