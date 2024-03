Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Defekter Wasserhahn verursacht großen Schaden

Gevelsberg (ots)

Am gestrigen Mittwoch wurde die hauptamtliche Wache aus Gevelsberg zu einem gemeldetem Rohrbruch gerufen. In einem Wohn- und Geschäftshaus in der Mittelstrasse, lief Wasser in größeren Mengen aus der Decke . Nachdem die sich im Haus befindenden Ladenlokale übergangsweise geschlossen und der Strom des Hauses abgestellt wurde, konnte die Ursache ausfindig gemacht werden. Der Schwanenhals einer Küchenarmatur war defekt und verursachte den Wasserschaden. Nach Abschiebern der Wasserleitung, konnte die Einsatzstelle dem Eigentümer übergeben werden.

Im Anschluss konnten die gesetzten Ölschlängel aus der Ennepe Höhe Kruiner Tunnel zurück genommen werden, nachdem am Dienstag in Ennepetal ein Spritkanister in der Ennepe gefunden wurde.

