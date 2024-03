Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Spaziergang endet in Notlage

Gevelsberg (ots)

Am Sonntagmorgen endete eine Spaziergängerin aus Gevelsberg mit Ihren 2 Hunden ungewollt in einer nicht ganz ungefährlichen Lage. Im Bereich Am Hagebölling nahe der Ennepe, kam die Frau vom Weg ab und rutschte den ca. 15 Meter tiefen Steilhang hinab. Zum Glück fand sie nach ca. 3 Metern halt an einem Baum, sodass ein größeres Unglück ausblieb. Selbständig kam Sie jedoch nicht aus der Situation. Durch die Kräfte der hauptamtlichen Wache wurde die Frau gesichert und anschließend aus der Lage befreit.

Zum Abschluss der Dienstschicht wurde die hauptamtliche Wache noch zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert, was sich aber als Fehlalarm heraus stellte.

