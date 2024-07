POL-PPRP: Ungeklärter Todesfall im Altersheim

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag (07.07.2024), zwischen 05:00 und 17:00 Uhr, entwendeten Unbekannte einen auf einem Parkplatz in der Fritz-Traumbauer-Straße abgestellten Motorroller. Ein weiterer Roller wurde im gleichen Zeitraum aus einem Parkhaus in der Fritz-Traumbauer-Straße entwendet und in unmittelbarer Nähe kurzgeschlossen und beschädigt abgestellt. Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf die Täter ...

