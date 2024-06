Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol am Steuer

Olpe / Attendorn (ots)

Polizeibeamte haben in der Zeit von Donnerstag (20. Juni) bis Sonntag (23. Juni) insgesamt drei Kontrollen von Fahrzeugführern durchgeführt, bei denen die Fahrer mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen- und/oder Alkohol standen. In einem Fall leistete ein Fahrzeugführer zudem erheblichen Widerstand.

Am Donnerstag (20. Juni) hielten Polizisten gegen 14:15 Uhr zunächst einen 42-jährigen Motorrollerfahrer auf der Koblenzer Straße in Gerlingen an. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweis, dass der 42-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein durchgeführter Vortest erhärtete den Verdacht. Die Beamten brachten den 30-Jährigen daraufhin zur Polizeiwache. Sie fertigten eine Anzeige und eine Blutprobe wurde entnommen.

Am Sonntag (23. Juni) gegen 19:20 Uhr erhielt die Polizei Hinweise, dass ein 45-Jähriger unter dem Einfluss von Alkohol ein Fahrzeug führte. Die Einsatzkräfte trafen den Autofahrer schließlich in der Brabeckstraße an. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Zudem verlief ein Drogenvortest ebenfalls positiv. Der Fahrzeugführer wurde zur Blutprobenentnahme auf die Polizeiwache gebracht. Zudem beschlagnahmten die Beamten den Führerschein und schrieben eine Anzeige.

Auch in Attendorn meldete am Sonntag (23. Juni) gegen 17:50 Uhr ein Zeuge, dass ein 44-Jähriger mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol ein Fahrzeug führen würde. Die Beamten trafen den Fahrzeugführer in der Dortmunder Straße an. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der 44-Jährige wurde daraufhin zur Polizeiwache verbracht. Bei der Zuführung leistete der Mann erheblichen Widerstand. Er weigerte sich, den Anweisungen der Polizeibeamten Folge zu leisten. Schließlich wurden dem Mann Blutproben entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt und er wurde in Gewahrsam genommen. Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt sowie wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

