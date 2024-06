Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auf frischer Tat ertappt

Olpe (ots)

Am Freitag (21. Juni) hat ein 47-Jähriger gegen 13:05 Uhr einen versuchten Diebstahl in der Straße Möllendick gemeldet. Der Mann hatte zuvor beobachtet, wie eine unbekannte männliche Person versuchte, die hölzerne Tür seiner Gartenhütte, die an einem Teich liegt, aufzuhebeln. Nachdem der Unbekannte den 47-Jährigen bemerkt hatte, ist dieser mit einem Leichtkraftrad geflüchtet.

Der Zeuge beschrieb den Tatverdächtigen folgendermaßen:

· Alter: circa 16 - 20 Jahre alt

· Größe: 1,80 - 1,85 Meter groß

· Aussehen: schlanke Statur

· Bekleidung: roter Pullover, weißes T-Shirt

Zudem meldete am Sonntag (22. Juni) eine 60-Jährige einen Diebstahl aus einer Gartenhütte in einem Waldstück in Dahl. Hier drangen Unbekannte vermutlich im Zeitraum von Freitag (21. Juni, 19 Uhr) bis Samstag (22. Juni, 14 Uhr) in eine Gartenhütte ein. Sie beschädigten dafür zuerst einen Zaun und anschließend eine Eingangstür. Sie entwendeten mehrere Kilo Fischfutter. Es entstand ein Gesamtschaden im dreistelligen Eurobereich.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist unklar und Teil der Ermittlungen. Diese hat die Kriminalpolizei übernommen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell