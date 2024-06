Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Leichtkrafträder in Olpe entwendet

Olpe (ots)

Am Wochenende haben zwei Besitzer von Motorrollern bei der Polizei Anzeige erstattet, da ihre Fahrzeuge entwendet wurden.

Am Samstag (22. Juni) erschien der Besitzer eines Leichtkraftrades in der Polizeiwache. Er hatte im Zeitraum von Dienstag (18. Juni, 15 Uhr) bis Samstag (22. Juni, 21:45 Uhr) seinen Motorroller vor der Eingangstür eines Hauses in der Grimmestraße geparkt. Als er am Samstagabend nach dem Motorroller schaute, stand dieser nicht mehr dort. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um ein Leichtkraftrad des Herstellers Piaggio mit Olper Kennzeichen. Das Fahrzeug wurde in der Farbe anthrazit-metallic lackiert und weist Beschädigungen in Form von Rissen in der Sitzbank auf. Der Wert liegt im vierstelligen Eurobereich.

Zudem meldete ein 77-Jähriger, dass sein Mofa am Samstag (22. Juni) in der Zeit von 04:30 Uhr bis 07:00 Uhr von einem Parkplatz in der Brabeckstraße entwendet wurde. Der Motorroller der Marke "Taiwan Golden Bee" war blau und hatte ein Versicherungskennzeichen angebracht. Der Wert des entwendeten Rollers liegt im dreistelligen Eurobereich.

Hinweise zu beiden Diebstählen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

