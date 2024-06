Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrerin

Lennestadt (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einer Pkw-Fahrerin hat sich am Donnerstag (20. Juni) gegen 10 Uhr auf der B 236 in Kickenbach ereignet. Dabei befuhr die 63-jährige Rennradfahrerin den Radweg von Altenhundem kommend in Richtung Saalhausen. Zeitgleich wollte eine 79-jährige Pkw-Fahrerin von der Straße "Zum Grund" nach rechts, auf die B 236 in Richtung Altenhundem abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen der Radfahrerin und dem Pkw. Die 63-Jährige stürzte und verletzte sich. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. An dem Rennrad entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich, an dem Pkw lag dieser im zweistelligen Eurobereich.

