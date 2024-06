Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln am Steuer

Olpe / Wenden (ots)

In Olpe und in Gerlingen haben Polizeibeamte am Donnerstag (20. Juni) zwei Fahrzeugführer kontrolliert. Bei beiden erhielten die Beamten Hinweise, dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln beziehungsweise Alkohol standen.

Zunächst hielten Polizisten gegen 14:20 Uhr auf der Koblenzer Straße einen 41-jährigen Pkw-Fahrer an. Dabei ergaben sich Hinweise, dass der 41-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Vortest erhärtete den Verdacht. Daher brachten die Polizeibeamten den 41-Jährigen zur Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem schrieben die Beamten eine Anzeige und untersagten die Weiterfahrt bis zur vollständigen Ausnüchterung.

Gegen 20:20 Uhr meldete ein 19-jähriger Autofahrer einen Unfall auf einem Parkplatz in der Martinstraße. Dabei wollte der junge Mann mit seinem Pkw aus einer Parklücke ausparken. Zeitgleich fuhr eine 59-jährige Autofahrerin auf den Parkplatz und suchte eine Parkmöglichkeit. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Da sich die Pkw-Fahrerin unkooperativ verhielt, meldete er den Unfall der Polizei. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme bei der Frau Anzeichen fest, die auf einen möglichen Alkoholkonsum hindeuteten. Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Die 59-Jährige wurde anschließend zur Polizeiwache gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem stellten die Polizisten den Führerschein sicher, schrieben eine Anzeige und beschlagnahmten den Führerschein. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell