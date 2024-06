Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall zwischen Pedelec- und Pkw-Fahrerin

Attendorn (ots)

Auf der Schützenstraße in Neu-Listernohl hat sich am Mittwoch (19. Juni) gegen 12:30 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einer 37-jährigen Autofahrerin und einer 57-jährigen Pedelec-Fahrerin ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren die beiden Fahrzeugführerinnen in entgegengesetzter Richtung einen Kurvenbereich. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die E-Bike-Fahrerin sich leicht verletzte. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden im jeweils dreistelligen Eurobereich.

