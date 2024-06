POL-OE: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Olpe / Lennestadt (ots) - Sowohl in der Ziegeleistraße in Olpe als auch in der Kölner Straße in Grevenbrück haben Unbekannte am Dienstag (18. Juni) in Supermärkten Taschendiebstähle begangen. In beiden Fällen wollten die lebensälteren Personen einkaufen und stellten an der Kasse fest, dass ihnen die Geldbörse gestohlen wurde. Darin waren Ausweisdokumente, Geldkarten und andere Karten, zum Beispiel die Versicherungskarte, sowie Bargeld enthalten. In beiden Fällen ...

