POL-OE: Motorradfahrer bei Alleinunfall verletzt

Lennestadt (ots) - Ein Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einer Pkw-Fahrerin hat sich am Donnerstag (20. Juni) gegen 10 Uhr auf der B 236 in Kickenbach ereignet. Dabei befuhr die 63-jährige Rennradfahrerin den Radweg von Altenhundem kommend in Richtung Saalhausen. Zeitgleich wollte eine 79-jährige Pkw-Fahrerin von der Straße "Zum Grund" nach rechts, auf die B 236 in Richtung Altenhundem abbiegen. Im ...

