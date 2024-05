Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Frau leistet massiven Widerstand gegen Polizeibeamte.

Lippe (ots)

Bei einer Veranstaltung in der Benzstraße leistete eine Frau am Sonntagabend (19.05.2024) massiven Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Der Sicherheitsdienst wies die Polizei gegen 20.30 Uhr auf ein Pärchen hin, das sich nach einem Verweis vom Festival-Gelände weigerte, die Örtlichkeit zu verlassen. Die Einsatzkräfte trafen vor dem Messegelände auf die beiden augenscheinlich stark alkoholisierten Personen und erteilten ihnen einen Platzverweis, so dass sie sich zunächst in Richtung Daimlerstraße entfernten. Kurz darauf tauchten sie jedoch wieder am Eingang des Messe-Geländes auf und wollten dieses betreten. Die 41-jährige Frau aus Bad Laer zeigte sich verbal aggressiv, beleidigte die Beamten und teilte im weiteren Verlauf Schläge und Tritte gegen diese aus. Um dies zu unterbinden wurden der Frau Handfesseln angelegt und sie wurde auf die Polizeiwache gebracht. Auch dort zeigte sie sich weiterhin unkooperativ, sperrte sich vor den polizeilichen Maßnahmen und trat nach den Polizisten, so dass ein Beamter leicht verletzt wurde. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde sie ins Polizeigewahrsam nach Detmold gebracht. Unterwegs beleidigte die 41-Jährige die Einsatzkräfte fortwährend. Da die Frau offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Die weiteren Ermittlungen wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung dauern an.

