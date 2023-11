Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Größerer Polizeieinsatz in der Deichstraße in Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Donnerstag (02.11.2023) kam es gegen 15:00 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz in der Deichstraße in Cuxhaven. Eine 46-jährige Cuxhavenerin meldete hierbei, dass Sie durch einen 30-jährigen Mitbewohner der Wohnanschrift mit einer Axt bedroht worden sei. Weiter sei ihre Zimmertür mit der Axt eingeschlagen worden. Der Cuxhavener hätte sich im Anschluss mit zwei weiteren Personen in seinem Zimmer eingeschlossen, die freiwillig mit dem Cuxhavener unterwegs seien. Alle Personen seien erheblich alkoholisiert.

Aufgrund der geschilderten Einsatzlage wurde die Adresse mit starken Polizeikräften angefahren und umstellt. Ein Notzugriffsteam aus Polizeikräften der Polizeiinspektion Cuxhaven wurde bereitgehalten. Des Weiteren wurden die Frau und eine weitere Person, ein 44-jähriger Cuxhavener, welche beide nicht verletzt waren, vor Ort betreut.

Nach Einholung eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses wurden die Wohnung und die verschiedenen Zimmer, teilweise unter Anwendung von Gewalt, geöffnet. Es befanden sich keine Personen mehr in der gesamten Wohnung. Die Axt konnte jedoch vor Ort sichergestellt werden. Gegen 17:30 Uhr konnte der Einsatz vor Ort beendet werden. Später gab ein weiterer, stark alkoholisierter Zeuge an, dass die Personen die Anschrift bereits vor Eintreffen der Polizei freiwillig verlassen hätten. Eine Gefährdung für unbeteiligte Personen konnte zu jeder Zeit ausgeschlossen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell