Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. 26-Jähriger nach zwei Raubdelikten im Schlosspark festgenommen.

Lippe (ots)

Auf dem Marktplatz versuchte am Sonntagabend (19.05.2024) ein Detmolder ein Fahrrad zu rauben. Gegen 18.50 Uhr befand sich ein 45-jähriger Mann aus Detmold mit seinem Sohn am Brunnen, um sich eine Aufführung anzuschauen. Neben ihnen auf dem Boden lag das Fahrrad des Kindes. Plötzlich trat von hinten ein Mann an sie heran, griff nach dem Mountainbike und versuchte damit zu flüchten. Als der Vater eingriff und das Hinterrad festhielt, schubste der Tatverdächtige ihn und schlug ihm ins Gesicht. Der Mann ließ das Fahrrad zurück und flüchtete in Richtung Schlosspark.

Rettungskräfte stoppten den Flüchtigen und hielten ihn fest, bis die Polizei eintraf. Wie sich herausstellte, war der 26-Jährige schon kurz vorher gegen 18.30 Uhr für einen Raub verantwortlich. Im Bereich der Stadthalle hatte er einem 46-jährigen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes Zigaretten gestohlen. Als dieser den Raub bemerkte und er den Mann ansprach, schlug ihm dieser nach ersten Erkenntnissen mit einer Flasche auf den Kopf und flüchtete in Richtung Marktplatz. Seine Beute verlor er unterwegs. Der 46-Jährige wurde leicht verletzt und von einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht.

Die Einsatzkräfte nahmen den 26-Jährigen aus Detmold vorläufig fest und brachten ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam Detmold. Augenscheinlich stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln: Ein Drogenvortest verlief positiv, eine Blutprobe wurde ihm im Anschluss entnommen. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

