Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Motoradfahrer kommt zu Fall

Lippe (ots)

Ein 46-jähriger Detmolder befuhr am Sonntag gegen 11:40 Uhr mit seinem VW-Bulli die Bielefelder Str. in Fahrtrichtung Detmold. Unmittelbar vor einem Tankstellengelände beabsichtigte er, nach links in eine Hofzufahrt abzubiegen. Dabei übersah er einen 53-jährigen Motoradfahrer, der ihm mit seiner Triumph entgegenkam. Bei der anschließenden Kollision stürzte der Zweiradfahrer auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Er klagte vor Ort über Schmerzen an den Rippen und im linken Bein. Er wurde mittels Rettungswagen in das Klinikum nach Detmold verbracht, wo er vorerst stationär verbleib. Ein Abschlepper kümmerte sich um die Bergung des Motorrades, der Bulli blieb fahrbereit. Die Bielefelder Straße war während der Unfallaufnahme für ca. 1 Stunde komplett gesperrt.

