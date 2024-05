Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Seat landet auf dem Dach

Lippe (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Samstagabend gegen 22:15 Uhr im Einmündungsbereich Bielefelder Straße und Dachsstraße. Ein 43-jähriger Lagenser befuhr mit seinem Skoda Kodiaq die Bielefelder Straße in Richtung Oerlinghausen. Vor ihm bog ein 19-jähriger Mann aus Lage mit seinem Seat Ibiza von der Dachsstraße auf die Bielefelder Straße ab, um diese anschließend in gleicher Richtung zu befahren. Kurz nachdem der junge Mann den Abbiegevorgang beendet hatte, fuhr ihm der Skoda-Fahrer auf das Heck auf. Durch den Zusammenprall geriet der Seat ins Schleudern und landete neben der Fahrbahn auf dem Fahrzeugdach im Grünstreifen. Der 19-Jährige klagte während der Unfallaufnahme über Kopfschmerzen und wurde vorsorglich mittels Rettungswagen ins Klinikum Detmold gebracht. Auch der 43-Jährige musste sich, allerdings in Begleitung der Polizei, in ärztliche Behandlung begeben. Bei ihm wurde Alkohol in der Atemluft festgestellt. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der Führerschein des Lagensers beschlagnahmt. Der Skoda wurde im Frontbereich stark beschädigt, blieb jedoch fahrbereit. Der Seat wurde komplett beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Wagen wurde durch eine Abschleppfirma aus dem Straßengraben geborgen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell