POL-LIP: Oerlinghausen - Aufmerksamer Zeuge stellt Unfallflüchtigen

Lippe (ots) - Ein 23-jähriger Bad Salzufler befuhr am Freitag gegen 19:05 Uhr mit seinem Tiguan die Ostwestfalenstraße aus Bad Salzuflen in Fahrtrichtung Lemgo. In Höhe der Einmündung Liemer Straße beabsichtigte er, nach links abzubiegen. Dabei übersah er eine 22-jährige Lemgoerin, die mit ihrem Audi A3 die Ostwestfalenstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Die junge Frau erfasste mit ihrer rechten ...

