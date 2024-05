Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal - Mofafahrer kommt von der Fahrbahn ab

Lippe (ots)

Am Sonntag gegen 16:45 Uhr kam ein 15-jähriger Lemgoer mit seinem Leichtkraftrad in einer scharfen Linkskurve auf der Straße Rentorf nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Gegenüber der Polizei räumte der junge Fahrer ein, mit seiner Mofa auf dem abschüssigen Teilstück Richtung Lüerdissen recht zügig unterwegs gewesen zu sein. Im Verlauf der Kurve sei ihm dann bewusst geworden, die Geschwindigkeit falsch eingeschätzt zu haben. Ein sofort eingeleitetes Bremsmanöver habe jedoch nicht mehr verhindern können, dass er von der Fahrbahn abgekommen sei. Durch den Sturz zog er sich eine leichte Verletzung am linken Fuß zu, welche im Klinikum Detmold ambulant behandelt wurde. Das Leichtkraftrad wurde leicht beschädigt, blieb jedoch fahrbereit.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell