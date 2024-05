Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Mit Pfefferspray vor Diskothek angegriffen.

Lippe (ots)

In der Ernst-Hilker-Straße kam es am frühen Montagmorgen (20.05.2024) gegen 3.45 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung, zu der die Polizei Zeugen sucht. Ein 21-Jähriger aus Detmold wurde nach ersten Erkenntnissen vor einer Diskothek zunächst von einer Gruppe von männlichen Personen beleidigt. Anschließend sprühte ihm einer der unbekannten Männer, der schwarze Haare und einen Bart gehabt haben soll, mit Pfefferspray ins Gesicht. Dabei wurde der 21-Jährige verletzt und der Sicherheitsdienst eilte ihm zu Hilfe Die Gruppe flüchtete in Richtung des Parkplatzes der Diskothek. Das Kriminalkommissariat 5 bittet mögliche Zeugen, die noch nicht mit der Polizei gesprochen haben und Hinweise zur gefährlichen Körperverletzung geben können, sich unter der Rufnummer 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell