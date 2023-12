Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Betrug an der Wohnungstür: Polizei warnt vor neuer Masche

Kreis Höxter (ots)

Die Polizei im Kreis Höxter warnt vor einer neuartigen Betrugsmasche, die in dieser Form im Kreis Höxter erstmalig zur Anzeige gebracht wurde. Gefährdet sind insbesondere ältere Menschen, auch Bewohner in Senioreneinrichtungen.

In Höxter hatte am Donnerstag, 30. November, gegen 13.15 ein unbekannter Mann an der Wohnungstür einer Frau in einer Senioreneinrichtung geklingelt. Er gab sich als Mitarbeiter der Pflegeeinrichtung aus, verwickelte die Frau in ein Gespräch und kam auf eine vorliegende Rechnung des Hauses zu sprechen. Er bot an, die Rechnung im Namen der Bewohnerin zu begleichen, er benötige nur ihre Bankdaten. Daraufhin händigte die Frau dem Unbekannten ihre Bankkarte mit der zugehörigen Geheimzahl aus.

Eine halbe Stunde später hob der Mann 1.000 Euro vom Konto der Frau ab. Er wird beschrieben als 1,85 bis 1,90 Meter groß, 30-35 Jahre alt, schlank, dunkle kurze Haare, Jeansjacke. Er sprach gebrochenes Deutsch.

Die Kriminalpolizei Höxter hat die Ermittlungen aufgenommen und um bittet Hinweise, warnt aber gleichzeitig auch vor dieser Betrugsmasche. Die Polizei rät: "Bleiben Sie grundsätzlich misstrauisch, wenn Unbekannte ein Gespräch auf das Thema Geld lenken. Lassen Sie sich bei Bedarf Ausweise zeigen. Bei Anrufen am Telefon legen Sie am besten einfach auf." Niemals sollten Bankkarten, Geheimnummern oder ähnliche sensible Daten an Unbekannte ausgehändigt werden. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell