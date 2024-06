Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schwer verletzter Kradfahrer in Kirchhundem

Kirchhundem (ots)

Kirchhundem. Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 23.06.2024 gegen 15:10 Uhr im Bereich der L553 zwischen dem Panoramapark Sauerland und Oberhundem. Der 23-jährige Kradfahrer aus Dortmund befuhr die L553 aus Richtung Rhein-Weser-Turm in Richtung Oberhundem. In einer leichten Linkskurve kam der Kradfahrer aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf eine angrenzende Grünfläche und kam dort zu Fall. Er wurde schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Die L553 war im Rahmen der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt.

Es entstand Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich.

