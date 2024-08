Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrunfälle mit Verletzten, Heckenbrand (stand 08:00 Uhr)

Fellbach: Zwei Verletzte bei Unfall mit Linienbus

Am Freitag, um 16:45 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Bahnhofstraße / Gerhart-Hauptmannstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einer Daimler-Benz C-Klasse. Der 85-jährige Fahrer eines Daimler-Benz befuhr die Gerhart-Hauptmann-Straße und missachtete die Vorfahrt des Linienbusses, welcher die Bahnhofstraße in Richtung Rathaus befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden zwei Fahrgäste im Alter von 29 und 59 Jahren leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro.

Murrhardt: Verkehrsunfall - 64-Jährige verletzt

An der Kreuzung Bergstraße / Brennäckerstraße kam es am Freitag, um 17:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Der 77-jährige Fahrer eines Alfa Romeos missachtete die Vorfahrt einer 64-jährigen Hyundai-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß der beiden Autos verletzte sich die Hyundai-Fahrerin leicht. Es entstand ein Schaden von mindestens 2.000 Euro.

Backnang: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein 35-jähriger Mazda-Fahrer befuhr am Freitag, um 12:44 Uhr, die Blumenstraße in Richtung Friedhof. Der 17-jährige Fahrer eines Motorrades wollte zu diesem Zeitpunkt von der Stuttgarter Straße kommend nach links in die Blumenstraße abbiegen. Hierbei übersah er den Mazda und es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 17-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 3.200 Euro.

Backnang: Heckenbrand

Ein 72-Jähriger vernichtete mit einem Propanbrenner Unkraut in seinem Garten. Hierbei gerieten zehn Meter Thuja Hecke in Vollbrand. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde die Fassade des Nachbarhauses beschädigt. Der Schaden wird auf insgesamt 10.000 Euro geschätzt. Der Vorfall ereignete sich am Freitag, um 18:30 Uhr, in der Jadtstraße in Waldrems.

