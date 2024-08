Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zimmerbrand

Aalen (ots)

Waiblingen: Zimmerbrand

Am Freitag gegen 18:00 Uhr wurde die Feuerwehr Waiblingen zu einem Zimmerbrand in die Danziger Straße alarmiert. In einem Wohn- und Geschäftshaus war es im Erdgeschoss, im Lagerraum eines Blumen- und Frisörgeschäfts, zu einem Brandausbruch gekommen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen die Flammen aus den Fenstern an der Gebäuderückseite. Das Feuer konnte bereits nach kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht werden. Vorsorglich mussten sechs Bewohner das Haus vorübergehend verlassen. Sie konnten nach Ende der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens dürfte sich, ersten Schätzungen zufolge, auf etwa 80.000 Euro belaufen. Die Brandursache ist noch unbekannt. Die Feuerwehr Waiblingen war mit neun Fahrzeugen und 55 Einsatzkräften im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell