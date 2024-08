Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Winterbach: Kunde im Discounter angegriffen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Aalen (ots)

Ein 30-jähriger Mann wurde am Donnerstag gegen 19 Uhr in einem Discounter in der Schorndorfer Straße Opfer eines Angriffs. Er wurde zunächst von dem Tatverdächtigen angesprochen, der ihn aufforderte das Geschäft zu verlassen. Danach schlug der unbekannte Tatverdächtige mit einem Nagel, den er sich in die Faust klemmte, gegen den 30-Jährigen, fehlte das Opfer jedoch knapp. Danach flüchtete der Angreifer. Dieser wird wie folgt beschrieben. Er war ca. 170 cm groß, hatte eine Glatze sowie eine korpulente Statur. Er trug einen kurzen Bart und ein weißes T-Shirt. Hinweise auf den geflüchteten Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell