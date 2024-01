Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Fluchtversuch scheitert

Landau (ots)

Am 29.01.2024 sollte gegen 15:05 Uhr der Fahrer eines Kleinkraftrades in der Paul-von-Denis-Straße in Landau einer Kontrolle unterzogen werden. Der Fahrer missachtete die Anhaltesignale und versuchte zu flüchten. Auf der dortigen Fußgängerbrücke konnte er gestellt und kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass der 16-jähriger Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.

