Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: aufgehebelter Zigarettenautomat

Weimar (ots)

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch wurde in der Rießnerstraße ein Zigarettenautomat aufgeflext und in der Folge die Automatentür aufgehebelt. Anschließend wurden aus dem Automaten sämtliche Zigarettenschachteln und das Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Der Sachschaden am Automaten beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de in Verbindung zu setzen.

