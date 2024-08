Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brennender Lkw-Vollsperrung BAB7 bei Westhausen

Aalen (ots)

Westhausen: Brennender Lkw-Vollsperrung BAB7

Der Fahrer eiens Sattelzuges war am Freitag gegen 12.20 Uhr in Richtung Süden unterwegs. Kurz nach dem Agnesburgtunnel geriet seine Sattelzugmaschine aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Der Fahrer konnte das Führerhaus unverletzt verlassen. Die Feuerwehr Westhausen löschte den Brand. Die Richtungsfahrbahn Ulm wurde komplett gesperrt. Die Sperrung dauert Stand 13.30 Uhr noch an. Die Bergung des Sattelzuges sowei Reinigungsarbeiten stehen noch aus. Dieser ist mit einer Baumaschine beladen, die unversehrt blieb. Die Zugmaschine brannte hingegen aus. Es bildete sich mehrere Kilometer Rückstau. Die Aufhebung der Sperrung ist zeitlich noch nicht in Sicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell